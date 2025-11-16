Стас Михайлов давно признан любимцем российских женщин. У него образовался многочисленный фан-клуб из представительниц прекрасного пола, которые следуют за ним повсюду, где бы он ни выступал.

Народный артист России призвал прекрасных дам тратить поменьше времени на его сопровождение и побольше — на свою собственную жизнь. Девушки отмечают все важные даты и события, связанные со Стасом. Они дарят ему подарки — вышивают иконы, пишут портреты, делают гитары из конфет, пишет 5 канал.

Стас Михайлов раскрыл простой секрет роскошной формы

Артист ценит внимание, но считает, что есть грань. Например, когда люди делают татуировки с лицами кумиров.

«Эти ребята уже на протяжении 20 лет, по-моему, со мной ездят. Они на всех концертах. Я им говорю: „Вы лучше как-то своей жизнью-то займитесь личной, девчонки“. Потому что нужно как-то устраиваться», — сказал Михайлов на концерте — всенародной танцплощадке «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон».

Накануне Михайлов решил рассказать фанатам о своей жизни в фильме-автобиографии, в котором и сам исполнит одну из ролей. Речь идет о художественной картине с элементами художественного вымысла, но основанная на правдивой жизни артиста. Роль самого певца исполнит другой актер – Михайлов признался, что ему больше нравится роль автора повествования за кадром.