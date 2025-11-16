Ирина Круг рассказала, какое решение сына она не поддерживает

Ирина Круг вместе с сыном Александром пообщались с корреспондентами и рассказали о переменах в жизни семьи. Парень не так давно женился на стилистке Ульяне Сытиновой. Александр познакомился с девушкой на популярном телешоу «Давай поженимся!» в декабре 2024 года. И к свадьбе он сделал брачный контракт, пишет «СтарХит».

Судя по всему, невестка полностью устраивает популярную исполнительницу. Ирина о ней говорит только хорошее. Более того, обещает не лезть в семью молодых.

Но вот ситуацию с брачным контрактом певица не понимает. Александр считает, что таким образом обезопасит любимую. Например, его долги, если они у него появятся, не перейдут Ульяне.

«Я немножко против, потому что нужно доверять друг другу. Мне так обидны подобные вещи. Ведь я всю жизнь жила — и у меня не было брачных договоров. Единственное, что перед разводом мы его сделали, чтобы легче было развестись. Мне, как женщине, не хотелось бы принимать брачный договор. Ну, во-первых, я ничего не собираюсь забирать, потому что по своей натуре очень порядочный человек», — прокомментировала ситуацию Ирина.

Большую популярность Александр Круг получил после участия в телепроекте «Новая Фабрика звезд». Он попал на шоу на общих основаниях, прошел в команду Сергея Жукова. Юноша сразу дал понять: он — не его отец, несмотря на частое исполнение песен папы. У него свой стиль, свои взгляды на творчество и музыку.