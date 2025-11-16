Скандал с видео, на котором Дмитрий Дибров стоит возле машины с обнаженным половым органом, привел к неожиданным последствиям — гонорар известного телеведущего вырос в два раза. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, ранее шоумена можно было пригласить на корпоратив за 2-2,5 млн рублей, в настоящее время за его визит придется выложить 5 млн рублей.

Кроме того, менеджеры 65-летнего Диброва активно обсуждают с клиентами годовые контракты — стоимость каждого составит порядка 50 млн рублей. В ходе переговоров сотрудники телеведущего объясняют поведение Дмитрия Александровича тем, что неизвестные злоумышленники что-то подсыпали ему в пищу в тот день.

Кучера заступился за попавшего в «голый» скандал Диброва

Вместе с тем, отметили журналисты, скандал все же отразился на бизнесе телеведущего — в следующем году он не получит контракты от брендов, стать лицом проектов Диброва уже не пригласят.

Ранее сообщалось, что телеведущий уехал из России на Бали — там он планирует отсидеться до тех пор, пока не схлынет волна негативных публикаций в СМИ.