Кучера заступился за попавшего в «голый» скандал Диброва

Дмитрий Дибров недавно очень сильно оконфузился. Скандальные кадры, где телеведущий вышел из машины с обнаженным половым органом, появились в распоряжении телеканала РЕН ТВ, затем разлетелись по социальным сетям.

Оскар Кучера призвал журналистов отстать от Диброва, а публику – перестать мусолить обсуждение странного видео, пишет СтарХит.

«По поводу „выступления“ моего товарища Димы Диброва. Как не стыдно множить это отвратительное видео! Дима там явно не в себе. И после того, что он пережил, есть от чего быть не в себе. Не он себя снимает и не он выложил, а опубликовали уроды. Но еще большие уроды те, кто на этом делает пиар, кто хохочет над горем человека, попавшего в ужасную ситуацию. Да, по своей вине, но все же. Ведь мы теряем человеческий облик. Фу такими быть», — возмутился Кучера.

Дмитрий ранее открыто говорил о том, что когда-то был любителем свингерских тусовок. Сам признавался, что в свое время отжигал там не один, а в компании хороших друзей из шоу-бизнеса. Однако имена, фамилии и псевдонимы приятелей телеведущий предпочел не называть.

Пока ни ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?», ни его представители никак не прокомментировали скандальную ситуацию.

Дмитрий Дибров покинул Россию после скандального видео

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отправить Диброва в психушку после его «голого» выхода. Он добавил, что на федеральном телевидении ему больше делать нечего.