Стало известно о побеге Диброва из России

Шоумен Дмитрий Дибров сбежал из России после скандального видео, на котором похожий на него мужчина с расстегнутой ширинкой и половым органом. Об этом стало известно Telegram-канал Mash.

65-летний ведущий уехал на Бали, пользующемся популярностью у свингеров. Там он провел свой 66-й день рождения, отменив празднование в Москве. Источник из его окружения говорит, что Дибров скрывается от всех, желая поскорее замять скандал со слитым в сеть непристойным видео. Шоумен опасается, что запись может обернуться негативными последствиями для его работы на телевидении, проведении корпоративов и рекламных контрактах.

Милонов призвал отправить Диброва в психушку после его «голого» выхода

Дибров планирует вернуться в Россию в двадцатых числах ноября.

Между тем, резонанс от видео положительно отразился на его гонораре — цена на участие шоумена в мероприятиях увеличилась с 2,5 до 5 миллионов рублей.

Видео с мужчиной, похожим на Диброва, показал телеканал РЕН ТВ в документальном проекте «Тайная жизнь богатых и знаменитых». Герой ролика и его спутница вышли из машины около дома, в котором проходила закрытая секс-вечеринка. При этом у мужчины была расстегнута ширинка и обнажен половой орган. Дибров, которого многие узнали в герое ролика, никак не комментировал произошедшее.