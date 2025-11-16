Григорьев-Аполлонов рассказал, почему не худеет на популярных уколах

Андрей Григорьев-Аполлонов в эфире «Ты не поверишь!» сообщил, что занимается скандинавской ходьбой, чтобы поддерживать физическую форму. Правда, он держит свои маршруты в тайне, поскольку 55-летний солист «Иванушек International» боится показаться смешным.

Андрей признался, что что пробовал худеть на известных препаратах для диабетиков, но они не совместимы с алкоголем. А со спиртными напитками, по слова музыканта, у него хорошие отношения, пишет издание passion.

«Алкоголь — не враг, а мой товарищ. Когда выпьешь, хорошее настроение. Единственное, что никто никогда, разумеется, меня не видел сильно пьяным», — рассказал он.

Психолог Абравитова: Григорьев-Апполонов настрадался и потому не хочет жениться

Сейчас Андрею Григорьев-Аполлонову 55 лет. Артист, похоже, не страдает от одиночества. В интервью он признался, что его сердце не свободно. Однако идти в загс он не намерен. Певец признался, что его и так все устраивает.