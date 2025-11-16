Ксения Собчак вышла на связь после данных о переезде в Испанию

Ксения Собчак прокомментировала слухи о получении вида на жительство (ВНЖ) в Испании, опровергнув информацию о переезде. Телеведущая заявила, что живет и работает в России, и отметила, что в СМИ просочилась неверная информация. При этом она не стала отрицать наличие заграничной недвижимости.

© Соцсети

«Я в России живу и работаю. Вас опять обманывают. Но с недвижимостью у меня все хорошо, я живу в своем доме», — сообщила Ксения журналистам НТВ.

СМИ ранее сообщали, что Собчак подала документы на ВНЖ в Испании для себя и сына по программе для «цифровых кочевников», что позволило бы ей свободно перемещаться по Европе и работать дистанционно. Однако сама она подчеркнула, что продолжает активно работать в Москве и не планирует переезд. У Ксении уже есть многократная французская шенгенская виза на пять лет, позволяющая находиться в ЕС до 90 дней в полугодие, но работа с такой визой в Испании невозможна без дополнительных документов.

Также Собчак рассказала, что сосредоточена на подготовке к дню рождения сына Платона и не планирует большие изменения в жизни, в частности, не подарит ему смартфон, но подарит поездку в Китай, где мальчик учит язык с трех лет.