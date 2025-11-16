Певец Shaman рассказал о личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном после одного из концертов. Исполнитель поделился подробностями в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

«Сильная личность. Заднюю не даст никогда. После концерта встал, зашел на сцену пожать мне руку. Мы пообщались. О чем пообщались, говорить не буду — это государственная тайна», — заявил Shaman, анонс программы опубликован в telegram-канале артиста.

В беседе с Корчевниковым артист обсудит свои поездки в КНДР, размышления о прошлом и будущем, вопросы предназначения и творчества. Отдельное внимание певец уделил предстоящим юбилейным концертам «30 лет на сцене» в Государственном Кремлевском Дворце.

Певец Shaman (Ярослав Дронов) известен своими патриотическими песнями и активной концертной деятельностью. Недавно он выступил на гала-концерте ко Дню народного единства в Национальном центре «Россия», а ранее посетил КНДР, где исполнил песни, посвященные лидеру страны и северокорейскому народу.