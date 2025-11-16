Дмитрий Дибров покинул Россию после скандального видео

Известный телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после скандального видео, на котором он стоит возле машины с обнаженным половым органом, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

По данным канала, в настоящее время телеведущий находится на Бали, где планирует пробыть до 20-х чисел ноября.

Источник отметил, что из-за скандала Дибров был вынужден отменить празднование дня рождения в Москве. Он провел вечеринку за границей, без лишнего ажиотажа.

Телеведущий желает, чтобы о скандале забыли и он не отразился на его работе, корпоративах и рекламных контрактах, предположил собеседник канала.

Дибров рискует попасть в тюрьму на 3 года после инцидента с ширинкой

Журналисты напомнили, что ранее Дибров высказывался об участии в движении свингеров, подчёркивая его интеллектуальную составляющую.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отправить Диброва в психушку после его «голого» выхода. Он добавил, что на федеральном телевидении ему больше делать нечего.