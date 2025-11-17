Сын Михаила Круга заключил брачный договор

Сын Михаила Круга Александр рассказал в беседе с изданием «СтарХит», что составил брачный договор с женой — стилисткой Ульяной Сытиновой.

Круг-младший считает, что таким договором может обезопасить супругу. К примеру, его проблемы и долги не перейдут ей по наследству. Мать артиста Ирина призналась, что против подобных договоров. По ее мнению, супруги должны доверять друг другу.

«Мне так обидны подобные вещи. Ведь я всю жизнь жила — и у меня не было брачных договоров. Единственное, что перед разводом мы его сделали, чтобы легче было развестись. Мне, как женщине, не хотелось бы принимать брачный договор. Ну, во-первых, я ничего не собираюсь забирать, потому что по своей натуре очень порядочный человек», — поделилась вдова музыканта.

В октябре вдова Михаила Круга Ирина призналась, что осталась совершенно одна после кончины супруга. Она рассказала, что многие пришли на прощание с артистом, но позже никак не поддерживали ее ни морально, ни финансово. Артистка самостоятельно вставала на ноги с детьми на руках. Она уверила, что никакие криминальные авторитеты не помогали ей после утраты мужа.