Шуфутинский предложил спросить его о колоноскопии

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский отказался отвечать на вопросы о браке с танцовщицей Светланой Уразовой, которая младше его на 30 лет. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Шуфутинского, его личная жизнь журналистов не касается. Он также иронично предложил спросить его о медицинских процедурах.

«Зарегистрировали, сделали анализы, колоноскопию или что-нибудь еще, да? Зачем вам это нужно?» — рассуждает певец.

Вместо этого Шуфутинский порекомендовал задавать вопросы о творчестве, музыке и профессиональных интересах, а не о частной жизни.

Свадьбу с 49-летней танцовщицей 77-летний Шуфутинский подтвердил недавно.

9 октября Telegram-канал SHOT сообщал, что Шуфутинского якобы экстренно прооперировали. По информации журналистов, у 77-летнего артиста еще весной диагностировали опухоль. Врачи предположили, что новообразование может быть злокачественным, и приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Позже Шуфутинский опроверг слухи об онкологическом заболевании. Он предположил, что кто-то пытается «похайпить» на его здоровье. Как отметил артист, на самом деле ему не диагностировали никаких опухолей. Артисту также не проводили операций за последнее время