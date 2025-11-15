Певица Татьяна Буланова раскрыла детали закрытия своего ресторана в СанктПетербурге. Ее цитирует NEWS.ru.

Она допустила, что будет заниматься ресторанным бизнесом в Москве, но отказывается делать это в Санкт-Петербурге.

«Там ресторан перестал быть рентабельным. Этим проектом занимался в основном муж, я была только лицом», — объяснила она.

7 ноября стало известно, что Буланова избавилась от ресторана «Гастрономика по-новому» в Санкт-Петербурге после скандала с невыплатой зарплаты. Новым владельцем ресторана Булановой станет ресторанная группа Edvokimov Group, которой принадлежит около семи заведений с «панорамными видами на знаковые места» в Санкт-Петербурге и Сочи.

При этом еще в августе певица говорила, что хочет сохранить ресторан, несмотря на огромные убытки, достигнувшие 16 млн рублей. Она подчеркивала, что всегда мечтала иметь свой бизнес и питает теплую любовь к своему ресторану, поэтому наняла менеджеров по антикризисным мерам, и надеется, что они помогут ей сохранить семейное дело.