Ивлеева просмотрела старые видео и сообщила о своих впечатлениях

Настя Ивлеева едва не расплакалась, увидев свои старые ролики в соцсетях. Она написала в микроблоге, что решила поддержала тренд, который призывает пользователей соцсетей показать видео, которое принесло им известность.

Блогер отметила, что едва смогла сдержать слезы, информирует издание passion.

«Такой тренд мне нравится. Я искала видео, которое можно вставить, долго не могла определиться. Они все крутые и я реально чуть ли не расплакалась, когда все это пересматривала. Я многие публикации закрывала, сейчас я открыла специально для вас», — написала Настя.

Российский блогер Анастасия Ивлеева потеряла более 1,2 миллиона подписчиков и до 400 миллионов рублей годового дохода после «голой вечеринки», сообщает Forbes. В 2025 году блогер начала выходить «из режима тишины».