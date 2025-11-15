Цыганова рассказала, что предпринимает для сохранения красоты

Виктория Цыганова следит за питанием и делает зарядку каждый день. Также артистка призналась, что около восьми лет назад сделала комплексную подтяжку лица, пишет «Комсомольская Правда».

«Около восьми лет назад я сделала пластическую операцию. Я никогда никого не собираюсь осуждать за пластику и уж тем более обманывать людей, что делаю огуречные маски. Природа на женщинах сильно отдыхает. Мы, в отличие от мужчин, стареем быстрее. Дело в том, что женщина тратит много сил и энергии на вынашивание и рождение детей. Хотя от отношения к себе и жизни тоже зависит. Есть женщины очень ухоженные, а есть и в 20-30 лет, которые за собой не следят и выглядят на 40», — рассказала Виктория.

Певица каждый день делает зарядку по 20 минут. Также артистка старается питаться правильно.

«Я стараюсь есть то, что действительно приносит пользу. Чтобы это была живая еда. Допустим, мне привозят рыбу, не разводную. Кто-то мясом угощает, яйца у меня домашние. У нас есть куры, гуси. Еще у нас козы. Мама делает творог, сыр», — рассказала Цыганова.

Ранее Вика Цыганова сделала заявление об уничтожении «настоящей» культуры в России. В своем Telegram-канале артистка резко осудила награждение звезд с сомнительной репутацией и возмутилась, что в обществе сейчас пропагандируется «тотальное невежество».