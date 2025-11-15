Катя Лель дала совет, как общаться с агрессивными людьми

Катя Лель на Звездном бранче поделилась своим опытом сохранения душевного спокойствия в любых ситуациях. Если рядом с вами находится агрессивный человек, то не следует обращать на него внимания.

Заслуженная артистка России считает, что такие люди, в первую очередь, сами собой недовольны и это недовольство выплескивают на окружающих, пишет 5 Канал.

«Поэтому, естественно, он раздражается на людей, которые вокруг него. Я к этому научилась спокойно относиться», — отметила певица.

Самой Кате помогают жить в гармонии с собой и окружающими медитации, мантры и дыхательные практики.

Ранее Катя Лель озвучила новую возможную версию исчезновения бывшего мужа Игоря Кузнецова. Исполнительница допустила, что экс-супруг стал приставать к чужой жене – он остановился во Франции в гостевом доме у человека, к которому поехал по новому бизнес-проекту.