Шаляпин поделился информацией о своих доходах

Прохор Шаляпин всего за несколько лет увеличил свой доход в 20 раз. Об этом певец рассказал в шоу «Осторожно: Собчак».

«За последние два года мои доходы выросли в 10, нет, даже в 20 раз», — констатировал Шаляпин

Исполнитель считает, что успех пришел к нему после участия в шоу «Звезды в Африке» На том проекте ему платили всего 50 тысяч рублей за съемочный день. Прохор пожаловался, что уставал, голодал и похудел на 11 килограммов. Прохор был уверен, что это очередной провал. Он признался, что вернулся в Москву и решил, что все зря, сообщает издание passion.

«Ну что, очередной провал? Привык позориться, ну и ладно», - вспомнил Шаляпин.

Но, как оказалось, публике понравилось поведение Прохора на проекте, а его цитаты стали разбирать на мемы. Популярность певца подскочила в разы.

Ранее российская телеведущая Тина Канделаки публично высказалась о гонорарах певца и шоумена Прохора Шаляпина. Она считает, что артист запрашивает слишком большие суммы за выступления.

