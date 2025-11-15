Спровоцировавший скандал Домогацкий впервые прокомментировал ситуацию с Гузеевой

Занимающийся строительством вилл на Бали бизнесмен Сергей Домогацкий, из-за которого российскую телеведущую Ларису Гузееву обвинили в мошенничестве, прокомментировал скандал. Об этом пишет портал Super.

Гузееву обвинили в сговоре с Домогацким. Однако сама телеведущая заявила, что также является пострадавшей стороной — якобы она так и не дождалась окончания строительства своей виллы по вине бизнесмена. Из-за поднявшегося шума Домогацкий прокомментировал произошедшее.

— Вилла Ларисы практически готова. Строительство остановилась на этапе мебелировки по причине того, что на моем проекте государство в одностороннем порядке сменило статус земли. Мы уже подали документы на обратный перевод статуса земли. Как только мы решим вопросы с документами я продолжу строительство и все дострою, — приводят его слова в публикации.

За день до этого стало известно, что арбитражный суд Московской области рассматривает заявления о банкротстве Сергея Домогацкого.

Появились новые детали скандала с Гузеевой

Гузеева также впервые ответила на обвинения в ее адрес о якобы участии в сговоре с Домогацким. Она рекламировала виллы на Бали, но саму недвижимость, как и десятки других людей, не получила. Гузеева заявила, что не причастна к обману застройщика, так как не знала о его намерениях. Почему телеведущую заподозрили в сговоре с Домогацким и почему покупатели вилл на Бали так и не получили жилье — в материале «Вечерней Москвы».