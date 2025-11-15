Дочь Борисовой заявила, что ей стыдно за мать

Полина, 18-летня дочь Даты Борисовой, сообщила, что мать из мести выдумала разговор с ней о проблемах Натальи Ионовой.

Недавно Дана Борисова заявила, что у Глюкозы проблемы с зависимостью от запрещенных веществ. Якобы старшая дочь певицы Лидия (Рэй) разговаривала на эту тему с ее дочерью и интересовалась, может ли Дана чем-то ей маме помочь, пишет портал thevoicemag.

«Я говорю: «Доченька, у меня теперь принцип — взрослые люди пусть делают, что хотят». Употребляйте, живите, как вам нравится. Я теперь в жизни не влезу с советами. Хотя раньше я этим грешила, особенно после ребцентра, и попадала в разные идиотские ситуации», — сказала Борисова в интервью Елене Ханге.

Полина призналась, что на самом деле ничего подобного не говорила.

«Мне очень стыдно за эту новость, хотя понимаю, что я ни в чем не виновата, потому что такого разговора с Рей у нас в жизни не было. Мама просто обиделась на меня и очень много плохого сказала на этом интервью: и про меня, и про мои отношения, и даже про моих друзей. Я даже не знаю, как смотреть Рей после этого в глаза. Мама очень извинялась передо мной, но, конечно, в этой ситуации этого мало», — рассказала Полина.

В начале июля в своих социальных сетях Полина призналась, что ей поставили диагноз «циклотимия» — легкая степень биполярного аффективного расстройства. Девочка напомнила, что ее мама тоже страдает от этого расстройства, поэтому оно могло передаться ей по наследству.