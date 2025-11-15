Бабкина оценила внешность своего мужа

Надежда Бабкина считает, что выглядит моложе супруга, 45-летнего Евгения Гора. 75-летняя исполнительница в интервью Вячеславу Манучарову призналась, что Гор слишком стар для нее. И к тому же постоянно занят бизнесом. Но есть у него и достоинства, пишет издание passion.

«Да он уже старше меня выглядит. Он для меня уже старичок. Весь седой. Но мне нравится. Он приходит посуду моет. Понимаешь», - заявила певица.

Надежда Бабкина и Евгений Гор живут в гражданском браке более 20 лет. Звезда посмеялась, что ее с Гором «сто раз разлучили», однако в их семье «все в порядке», несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте.

21 октября, в Москве состоялся концерт, посвященный юбилею ансамбля «Русская песня». Прославленному коллективу исполнилось 50 лет. Его бессменной руководительницей является Надежда Бабкина.