Гуфу пришлось оплатить очередной штраф ГИБДД

Алексей Долматов, известный публике под сценическим псевдонимом Гуф, был оштрафован судом на 9 тысяч рублей за неуплату старого штрафа за езду по выделенке. Несколько лет назад рэперу запретили управлять автомобилем, так что он находился на заднем сиденье. А за рулем автомобиля сидел личный водитель.

По данным Телеграм-канала Mash, который ссылается на слова директора рэпера Ольги, они частенько нарушают правила, когда куда-либо опаздывают, но все вовремя оплачивают. Тем не менее этот штраф висел на Долматове с мая этого года.

Гуфу направляли повестку в суд, но он е пришел на заседание. Из-за просроченного срока суд признал музыканта виновным в уклонении от наказания.

Накануне известный рэп-исполнитель Guf раскрыл причину внезапного переноса концерта в Нижнем Новгороде (18+). Видеообращение к фанатам музыкант опубликовал в своих социальных сетях. Guf рассказал, что сорвал голос во время концерта в Санкт-Петербурге, и теперь у него проблемы со связками.