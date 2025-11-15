Фонд капитального ремонта Москвы потребовал взыскать с Гусмана долг

Фонд капитального ремонта Москвы требует взыскать с телеведущего и режиссера Юлия Гусмана долг за капремонт в размере 4 тыс. 122 рублей.

В мировой суд на Лефортово поступило заявление о вынесении судебного приказа в отношении Юлия Гусмана, передает РИА «Новости».

Сообщается, что Фонд капитального ремонта города Москвы просит взыскать с телеведущего и режиссера 4122 рубля. Документ поступил в судебный участок №271 В материалах подчеркивается, что речь идет о взыскании задолженности по капитальному ремонту.

Юлий Гусман защитил семью Александра Маслякова после обвинений в «захвате КВН»

В октябре Фонд капитального ремонта Москвы подал три иска к Ксении Собчак о взыскании платы за жилищно-коммунальные услуги.