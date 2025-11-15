Алсу рассказала, как планирует встречать Новый год

Алсу на церемонии награждения OK! Awards «Больше чем звезды» пообщалась с журналистами, которые, в частности, спросили у артистки, отправится ли она на заработки на новогодние корпоративы.

© РИА Новости

Как пишет «Комсомольская Правда», певица сообщила, что 2026 год хочет встретить с близкими.

«Не на работе. Не знаю, буду ли я дома или в ресторане, но это будет обязательно со своими родными и близкими. Не на работе. Я понимаю, что корпоративы это прибыльно, но я в этом году хочу побыть со своими детками», уточнила звезда.

У певицы трое детей от бизнесмена Яна Абрамова: 19-летняя Сафина, 17-летняя Микелла и 9-летний Рафаэль. Супруги развелись в 2024 году.