Цыганова посмеялась над награждением Семенович

Вика Цыганова высмеяла новость о награждении Анны Семенович медали «За труды в культуре и искусстве».

Певица в Telegram-канале порассуждала, какие ценности артистка передает молодежи.

«Свистеть не будем, но посмеемся всей страной. Простите, опять не сдержались… Вот про третью медаль Семенович точно писать не будем. Пока грудь всю не завесит, больше о ней не вспомним!» - заключила певица.

Недавно министр культуры РФ Ольга Любимова наградила Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Вика Цыганова саркастически это прокомментировала, сообщает passion.

«Министр культуры отметила, что исполнительница песен «Хочешь» и «Ищу мужа» в ряду других деятелей культуры «дарит свои силы, знания и творчество нашему дорогому зрителю», также передает «ценный опыт и наши традиции молодому поколению». Нет, ну тут абсолютно заслуженная награда. Грудь большая — орденов и медалей надо много. Осталось только понять, что за «ценный опыт» и «традиции» Семенович передает молодому поколению», - констатировала Цыганова.

Анна Семенович получила государственную награду от Минкульта

Ранее Вика Цыганова резко отреагировала на скандал вокруг вечеринки с полуобнаженными гостями, которая прошла в бывшем здании «Ленфильма» в Санкт-Петербурге. В Telegram-канале певица заявила, что организаторы мероприятия нарушили моральные нормы и устроили, по ее словам, «пляски на костях» в непростое для страны время.