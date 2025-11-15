Отъезд Аллы Пугачевой по-прежнему активно обсуждают в шоу-бизнесе. Близкий друг экс-Примадонны Сергей Зверев уверен: Алла еще обязательно вернется и на сцену, и в Россию. Об этом он рассказал корреспондентам «МК».

Сергей Зверев после гибели двух племянников на СВО, говорил, что не может веселиться и даже отказывался от многих предложений. Впрочем, сейчас он постепенно возвращается к работе. На днях он появился в свете и сразу заставил говорить о себе. На сцену Сергей вышел с короной на голове и в роскошной мантии.

— Девочки, места быстренько занимаем, — призывал он опоздавших. — «Свисток» накрасили красиво, сидим, «свисток» оттопыриваем, чтобы мне его было видно со сцены. — Девочки, которые с бампером большим, сюда садитесь, — продолжал Сергей. — Тут вас будет лучше видно.

Убедившись, что с рассадкой зрителей все в порядке, Зверев запел. В какой-то момент он прямо в мантии пошел по подиуму. В таком наряде это было крайне неудобно. Но он справился.

— Думаю, хотя бы середины подиума дойти, — не скрывал эмоций «король гламура». — Уже подвиг!

В этот вечер Зверев много говорил о моде. Корреспонденты «МК» расспросили его и о давней подруге Алле Пугачевой. Не так давно сбежавшая Примадонна дала интервью, в котором прошлась по многим своим бывшим звездным приятелям. Про Зверева не сказала ни одного плохого слова.

— А я никогда о ней тоже не говорил ничего плохого, — признался «МК» Зверев. — Она — мой наставник, моя муза. Если бы не Алла, я бы сейчас что делал? Чем бы я сейчас занимался, скажите? Лобок бы в зеленый цвет зеленкой красил? Я всегда ей буду благодарен. Кстати, она находится в хорошей форме. Алла шикарно выглядит. Ей надо сольник дать, пока она набрала такую красоту.

Зверев говорит: он не сомневается, что Алла обязательно вернется в Россию.