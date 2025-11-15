Киркоров раскрыл особенности своего характера

Филипп Киркоров порассуждал о своем характере. Король отечественной поп-музыки признался, что менять себя не собирается. По словам Филиппа, он – человек, который привык говорить правду, не собираясь ни под кого подстраиваться, пишет издание super.

«Характер, он не меняется, он какой есть, он может просто угасать, его можно разогнать и разогреть, как пламя и огонь. Но его уже не поменять, не изменить. Зачем? Я себя другим не представляю. Я всегда говорю правду, всегда говорю то, что думаю. Я всегда честен перед всеми, перед своими коллегами, друзьями», — заявил Киркоров.

Правда, Филипп Бедросович отметил, что времена изменились, и «лучше иногда просто промолчать».

Народный артист России Филипп Киркоров неожиданно отказался от новогодних корпоративов — и причина, похоже, куда серьезнее, чем усталость. По мнению продюсера Павла Рудченко, исполнитель решил поставить здоровье выше заработка.