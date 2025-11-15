Внук Пугачевой опроверг слухи о возвращении в Россию

Никита Пресняков не собирается в ближайшее время Москву. В разговоре с журналистами издания Super он рассказал, что намерен делать карьеру в США.

© РИА Новости

«Конечно же, приеду в гости рано или поздно, но у меня как раз наоборот тут очень сильно развивается карьера, как и в клипмейкерстве, так и в музыкальном плане. Мы каждый день с утра до вечера заняты всем возможным творчеством с командой», — объяснил Пресняков.

Сейчас Никита работает над клипом для Cynthia Erivo. Она снималась с Арианой Гранде в фильме «Wicked». Так же он продюсирует нескольких начинающих артистов.

Музыкант отметил, что устал от постоянного внимания прессы и от того. что его жизнь все время показывают на фоне жизни его звездных родственников.

«Вечный негатив и хейт на ровном месте в мой адрес, в тот момент, когда я ни разу не проявил себя как мажор. Я тут сам по себе и никто не будет меня с кем-то сравнивать или упрекать в чем-то, я стал намного открытее, сильнее, появились новые цели, новые навыки, друзья», — сообщил он.

Напомним, Никита Пресняков с 2022 года проживает в США, где строит карьеру с нуля.