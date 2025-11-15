Антонов рассказал, сколько зарабатывал в советские времена

Юрий Антонов рассказал, что в период СССР в шоу-бизнесе заработки были весьма скромные у большинства артистов.

Об этом пишет издание absatz.

«У нас не было мыслей о том, сколько нужно зарабатывать. Получали сколько могли. Не голодали, но купить дорогие инструменты не могли. Очень тяжело было, и мы были лишены многих радостей. Машину, например, купить была целая проблема. Годами очереди ждали. Сейчас все сидят по ресторанам. Хорошо, что позволили сидеть каждый день в таких местах. Раньше главным рестораном была кухня», - поделился народный артист России.

Главными звездами советской сцены считались Лев Лещенко, Алла Пугачева и Иосиф Кобзон. Алла Борисовна получала в 1980-е более 700 рублей при средней оплате труда 190 рублей.

Ранее Юрий Антонов дал совет 71-летнему гитаристу артистки Лолиты, который стал популярным в соцсетях. Он порекомендовал музыканту уйти со сцены и сидеть дома на пенсии.

Антонов отметил, что пожилые артисты не должны выступать. Себя он назвал исключением из правил.