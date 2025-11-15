На Кадышеву подали несколько судебных исков

Против театра «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой подан судебный иск. Истец – Санкт-Петербургский спортивно-концертный комплекс «Ледовый дворец» требует выплаты почти 1,8 миллиона рублей.

Причина в материалах дела, опубликованных в электронной картотеке арбитражных судов. не указана. Надежда Кадышева и ее сын Григорий выступали в «Ледовом дворце» 26 июля, пишет издание absatz.

А в октябре Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Российского авторского общества (РАО) к театру «Золотое кольцо». Поводом послужило исполнение песен «Россия! Русь!» и «Течет ручей» без разрешения правообладателей на апрельском концерте ансамбля Надежды Кадышевой в Москве.

Названа сумма за новогодний концерт, от которой отказалась Кадышева

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил со ссылкой на неназванный источник, что певице Надежде Кадышевой могли предлагать 25 миллионов рублей за выступление в новогоднюю ночь. Но певица предпочитает провести праздник в семейном кругу.