Кушанашвили объяснил, что помешало ему построить карьеру мечты

Отар Кушанашвили, несмотря на широкую известность, не считает свою карьеру успешной и уверяет, что многого не добился. При этом Отар успел поработать в газете «Новый взгляд», выпустил три сотни интервью со звездами, запомнился всей стране после программы «Акулы пера», отметился во многочисленных музыкальных шоу, пишет СтарХит.

Однако легкое отношение к жизни и вращение в кругах богемы втянуло журналиста в зависимость от запрещенных веществ.

Теперь Кушанашвили жалеет о принятом когда-то решении попробовать наркотики, ведь эти годы он мог посвятить развитию, а не падению. Но все-таки шоумен смог взять себя в руки и победить пагубное пристрастие.

«Есть у меня невероятное разочарование в несбывшейся карьере. В то же время столько сил, сколько я ощущаю в 55 лет, даже болея раком, 20-летние не ощущают. Внушаю себе мысль, что сам повинен в том, как сложилась судьба. Конечно, я хотел бы вести ток-шоу на Первом канале. Понимаю, что моя карьера не состоялась настолько, насколько могла бы. С другой стороны, выкарабкавшись из этой ямы, я думаю, что грешно вообще гневить Господа, что какие-то вещи не сбылись», — признался Отар на YouTube-канале «Федос».

