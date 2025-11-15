Успенская раскрыла секрет своей популярности у мужчин

Любовь Залмановна считает, что непроходящий успех у представителей сильного пола кроется в ее энергетике и харизме. Своим главным «оружием», сражающим мужчин наповал, она называет голос.

«Я себя не считаю какой-то красивой или интересной. Но когда я пела, все мужчины были мои. Могли сидеть красотки вокруг. Красавицы! Модели! Но я начинала петь, и все — мужчины сдавались», — рассказывает артистка в подкасте Юлии Коваль на VK Видео.

Кроме того, не обделена королева шансона и бытовыми талантами, информирует СтарХит.

«Талантливый человек талантлив во всем. Я давно это поняла. Если я готовлю, то готовлю офигительно. Это так вкусно! Не всякий ресторан может так. Если я вышиваю, я вышиваю обалденно. У меня целые картины! Если я сажаю цветы, они так растут… Ну это проявляется во всем, что бы я ни делала. В любви и в сексе я тоже поняла смысл удовольствия, кайфа», — призналась Успенская.

Любовь Успенская всегда старалась быть поближе к молодежи, поддерживать современных артистов. Она даже как-то делилась, что для нее унизительно получать пенсию, так как она не считает себя пожилой женщиной.