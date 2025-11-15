Пригожин раскрыл всю правду про Лолиту Милявскую

В день рождения Лолиты Милявской музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскрыл секрет многолетней популярности артистки. По его мнению, хиты певицы продолжают оставаться востребованными благодаря ее неиссякаемой энергии и активной творческой позиции.

«Под лежачий камень вода не течет. Сколько будет работать Лолита, столько она и будет востребована. Она, как и Лариса Долина и Валерия, например, вне зависимости от своих цифр в паспорте продолжает вести активную жизнь», — заявил Иосиф Пригожин в интервью «Радио 1».

Продюсер отметил, что Лолита сохраняет популярность вопреки возрасту благодаря постоянной работе на сцене. Ее открытость и искренность в общении с публикой создают особую связь с аудиторией разных поколений.

Пригожин также поделился теплыми воспоминаниями о сотрудничестве с певицей, отметив ее уникальный стиль и свободный характер. Он напомнил о знаменитой афише артистки с провокационным названием, которая полностью отражает ее жизненную позицию.

Лолита Милявская, отмечающая 14 ноября 2025 года 62-летие, за свою карьеру прошла путь от участницы дуэта «Академия» до успешной сольной артистки. Она выпустила восемь альбомов, участвовала в многочисленных телепроектах и спектаклях, но ее карьера сопровождалась скандалами и отменами концертов. Несмотря на трудности, Милявская продолжает выступать и участвовать в различных проектах.