Рудковская рассказала о лечении сына

Продюсер Яна Рудковская травмировала левую руку ещё летом на игре в падел-теннис. Знаменитости-левше пришлось переучиваться на правую руку. Травмированную кисть поддерживал специальный фиксатор — ортез. Сегодня на премии OK! Awards «Больше чем звёзды» Яна рассказала, что восстановиться полностью ей пока так и не удалось.

© Соцсети

«Продолжается лечение, если не поможет через два месяца — будет операция. Есть один врач только, который может этим заняться», — объяснила продюсер.

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, который отработал ледовое шоу с высокой температурой, тоже пока только в процессе выздоровления.

Предыдущая попытка 12-летнего Александра выйти на лёд показала, что спешить не стоит и нужно дать организму время на восстановление после болезни.