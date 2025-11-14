Рудковская рассказала о лечении сына

Яна Рудковская рассказала о травме руки и состоянии сына: «Продолжается лечение» — видео Super
Продюсер Яна Рудковская травмировала левую руку ещё летом на игре в падел-теннис. Знаменитости-левше пришлось переучиваться на правую руку. Травмированную кисть поддерживал специальный фиксатор — ортез. Сегодня на премии OK! Awards «Больше чем звёзды» Яна рассказала, что восстановиться полностью ей пока так и не удалось.
«Продолжается лечение, если не поможет через два месяца — будет операция. Есть один врач только, который может этим заняться», — объяснила продюсер.
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, который отработал ледовое шоу с высокой температурой, тоже пока только в процессе выздоровления.
Предыдущая попытка 12-летнего Александра выйти на лёд показала, что спешить не стоит и нужно дать организму время на восстановление после болезни.
«В понедельник он выйдет на лёд. Он уже был на льду, но чуть хуже стало, поэтому в понедельник. Всё нормально», — объяснила звёздная мама юного спортсмена.