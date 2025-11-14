Алсу объяснила, почему скрывает лицо 9-летнего сына

Чем старше сын Алсу, тем чаще он публикует совместный с ним контент. Однако артистка по-прежнему скрывает лицо ребёнка, что вызывает вопросы у публики. Как бы там ни было, певица от комментариев не отказывается. На премии OK! Awards «Больше чем звёзды» звезда дала понять, что осознанно не показывает наследника.

«Ну, [есть] много артистов, которые не афишируют своих детей. Вот и всё. Я не хочу, именно потому, что это так сильно всех это интересует. Как бы, это личное дело каждого. Когда он сам захочет, тогда это случится», — заявила артистка.

Рафаэль — один из троих детей Алсу и Яна Абрамова — родился в августе 2016 года. Известно, что мальчик пошёл по стопам мамы: время от времени артистка показывает публике, как красиво её наследник поёт. На днях она опубликовала ролик, который снова подогрел интерес к внешности ребёнка.

