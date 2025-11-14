Вика Цыганова показала совместное фото с Алиной Кабаевой
Вика Цыганова предалась ностальгии и рассказала о давней встрече с Алиной Кабаевой. Певица показала совместное фото с олимпийской чемпионкой, сделанное у нее дома.
© Соцсети
Сапоги и кофта, в которых запечатлена здесь Алина, — это подарок Цыгановой, как рассказала артистка. Она также добавила, что у Кабаевой интересная судьба. По словам певицы, они иногда поддерживают контакт. Также Виктория похвалила спортсменку за ее трудолюбие и поблагодарила за вклад в художественную гимнастику.
«Алин, я тебя поздравляю! Ты умница большая. Столько сил ты вкладываешь в художественную гимнастику. Ты супер, ты молодец», — резюмировала Цыганова.