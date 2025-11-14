Вика Цыганова показала совместное фото с Алиной Кабаевой

Вика Цыганова предалась ностальгии и рассказала о давней встрече с Алиной Кабаевой. Певица показала совместное фото с олимпийской чемпионкой, сделанное у нее дома.

© Global look

«Никого не узнаете? Да, это именно она, наша очаровательная Алина Кабаева. Сегодня только слышала про Кубок, который в Китае проходит. Нашла вот эту фотографию. И вот здесь она как раз после победы на Олимпиаде, они со своей мамой сидят у меня в гостях!» — поделилась Вика в своем ТГ-канале.

© Соцсети

Сапоги и кофта, в которых запечатлена здесь Алина, — это подарок Цыгановой, как рассказала артистка. Она также добавила, что у Кабаевой интересная судьба. По словам певицы, они иногда поддерживают контакт. Также Виктория похвалила спортсменку за ее трудолюбие и поблагодарила за вклад в художественную гимнастику.