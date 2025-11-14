Высоцкая и Кончаловский удочерили девочку

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая впервые публично рассказала о пополнении в семье – она и режиссер Андрей Кончаловский удочерили девочку Соню. Об этом 52-летняя звезда сообщила в интервью ютуб-каналу Fametime TV.

Как призналась Высоцкая, они с мужем всегда думали о детях – она сама всегда хотела пятерых детей. Сначала у пары появилась дочь Мария, затем – сын Петр, а дальше – "не сложилось".

"Но мы часто думали о том, чтобы усыновить/удочерить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо – Соня. Соне четыре года. Мы сильно не прятались и не афишировали", – поделилась актриса.

Она объяснила, что в современной жизни с соцсетями никогда не знаешь, "на что нарвешься". В связи с этим супруги стараются оградить ребенка от "странных проявлений".

Высоцкая поделилась, что вновь стала мамой 4 года назад – девочке тогда было 9 дней. Также она отметила, что уже 8 лет является попечителем фонда "Измени одну жизнь", который помогает детям найти семью.

"Прекрасно сказал Сергей Владимирович Михалков: "Сегодня дети, а завтра – страна". Чем больше мы будем думать о детях, тем больше думаем о будущем страны", – рассказала она.

По ее словам, с малышкой она стала спокойной и рассудительной матерью. Актриса призналась, что очаровывается ребенком и меньше старается влиять на девочку.

В сентябре старшей наследнице звезд исполнилось 26 лет, но уже около 10 лет она находится в коме после аварии. Сын пары учится в Московском архитектурном институте.

"Его интересовала урбанистика, сейчас индустриальная архитектура. Мне кажется, ему нравится эта профессия. Надеюсь, не разочаруется", – рассказала Высоцкая.

Она со смехом поделилась, что характер сына представляет собой "гремучую смесь". Она отметила, что он настоящий демагог. По словам ее подруги, ему стоило идти в адвокатуру. Актриса призналась, что сын унаследовал от нее упертость, и с иронией заметила, что "Петр – камень. Все".

