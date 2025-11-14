Даня Милохин прокомментировал новости о возвращении в Россию. Об этом сообщает Kp.ru.

На днях журналисты обнаружили в соцсетях переписку Дани Милохина и одной из его фанаток. Девушка писала, что скучает по временам, когда существовал тиктокерский дом Dream Team House, в котором состоял Милохин. Блогер тогда ответил, что он скоро приедет.

После этого СМИ начали тиражировать слова блогера. Сам Милохин в беседе с журналистами отказался напрямую отвечать на вопрос о том, когда он вернется в Россию.

«Прошу не забывать, что Россия — моя Родина!» — заявил он.

Напомним, Даня Милохин уехал из России в 2022 году. Сейчас он живет в Дубае.

Даню Милохина призвали в армию

