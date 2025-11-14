В Израиле отреагировали на инцидент с флагом страны на концерте Галкина*

Полиция Израиля не располагает сведениями об обращениях в связи с действиями юмориста Максима Галкина* на одном из выступлений в стране, но любой, кто счел их оскорбительными, может подать жалобу. Об этом РИА Новости заявил представитель пресс-службы израильской полиции майор Михаил Зингерман.

Ранее в интернете распространилось видео с выступления Галкина в начале ноябре. На кадрах юморист, находясь на сцене, накрывает флаг Израиля флагом Украины. По данному факту могла быть инициирована проверка.

Комментируя данную ситуацию, Зингерман указал, что полиция Израиля не располагает сведениями об обращениях по факту произошедшего. При этом он отметил, что если «кто-то видит оскорбление или нарушение в действиях Галкина, то может подать жалобу».

Галкину грозит до трех лет тюрьмы в Израиле. Что он сделал?

*признан в России иноагентом