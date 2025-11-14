Юрист Аграновский: Галкину грозит до трех лет тюрьмы в Израиле за флаг Украины

Юрист Дмитрий Аграновский прокомментировал недавний инцидент на концерте шоумена Максима Галкина в Израиле. Специалиста цитирует aif.ru. На выступлении в Петах-Тикве Галкин накрыл израильский флаг украинским, что вызвало возмущение у местных активистов. Они обратились в Министерство национальной безопасности Израиля с просьбой провести проверку по подозрению в неуважении к госсимволу страны. "За надругательство над флагом в Израиле полагается до трех лет лишения свободы, либо штраф до 15 тысяч долларов. Поскольку Галкин - гражданин Израиля, выдать его и куда-то там экстрадировать не могут", - отметил юрист. Аграновский допустил, что артиста могли бы лишить гражданства, но назвал такой исход маловероятным. Однако пока шансы на возбуждение уголовного дела против Галкина, считает он, невелики. "Ответственность по этой статье наступает, когда человек с прямым умыслом уничтожает флаг, сжигает, оскверняет, совершает действия надругательского характера. В этой истории, скорее всего, адвокатам будет легко доказать, что никакого умысла у Галкина не было, и он в такой форме, видимо, хотел выразить союзнические отношения", - рассуждает юрист. По словам Аграновского, скорее всего, Галкин только извинится за неудачный жест. Накануне глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин заявил, что готовит обращение с просьбой внести Максима Галкина в список террористов и экстремистов в России.