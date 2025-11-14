Юлии Паршуте пришлось собирать яйца: «Кур гоняли»

Певица Юлия Паршута поделилась впечатлениями от недавнего отпуска в Сочи. Ее цитирует издание kp.ru.

По словам Паршуты, у себя на малой родине в Сочи она застала «ноябрьское лето» и ездила на дачу, где ей пришлось заняться физическим трудом.

«Собирала листву граблями, работала в огороде, собирали урожай: фейхуа, хурму. Ела хурму с ветки, ты ее снимаешь, она уже лопается, поэтому такое довезти в Москву невозможно. Кур гоняли, яйца куриные собирала, так что полной грудью дышала», — рассказала звезда.

Юлия Паршута переехала из Сочи в Москву в 2007 году, когда победила в отборочном туре всероссийского проекта «Стань виджеем MTV», а после прошла кастинг проекта «Фабрика звезд-7» на Первом канале. На «Фабрике звезд» она в составе группы «Инь-Ян» заняла третье место.

