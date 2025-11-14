Галкина* могут признать террористом в России

Юмориста Максима Галкина* стоит признать террористом. Такое мнение высказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

— Прошедшие месяцы показали, что Галкин* не сделал никаких выводов, он не изменится. Считаю, что это самый настоящий предатель, которого нужно объявить террористом. То, что он несет в массы и пропагандирует, то, что он спекулирует Украиной, я считаю, тут всем ясно, кому он служит и кому прислуживает. Мы подготовим сегодня обращение и отправим с просьбой внести Галкина* в список террористов и экстремистов, — заключил Бородин в беседе с News.ru.

В октябре Галкин* полностью ликвидировал все налоговые задолженности, которые образовались после рассмотрения его дела в мировом суде.

Недавно телеведущий продал свой редкий автомобиль Bentley Arnage, которым владел более 20 лет. Как отмечается в документах, у Галкина* был Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем объемом 6,75 литра.

Ранее артист также полностью оплатил долг за электроэнергию в доме в деревне Грязь. В июне сумма задолженности превысила 432 тысячи рублей. В августе к Галкину* был подан судебный иск, однако затем долг был погашен в полном объеме.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.