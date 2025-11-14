Приехавший в Россию солист Bad Boys Blue выучил русский язык

Кевин Маккой в последнее время регулярно приезжает в Россию. Сейчас экс-солист группы «Bad Boys Blue» снова гостит в Москве. Русских зрителей он удивляет не только своими нетленными хитами. В этом убедились и корреспонденты «МК».

График в России у Кевина расписан. Он выступает и на вечеринках, и на корпоративах, и на сборных концертах. На днях Маккой появился на премии «Товар года», где потряс гостей своими познаниями в русском языке.

- «Привет», «Как дела?», «Здравствуй»,- Кевин приветствовал гостей на русском.

Говорит, что язык начал учить сразу после того, как понял: популярность в России у него огромная. Правда, признается: освоить в совершенстве язык у него пока не получается.

Зрители его обожают, а Маккой отвечает им взаимностью. Артист тепло общается с поклонниками и не держит абсолютно никакой дистанции. Мужчинам крепко пожимает руки, девушек может приобнять и даже чмокнуть в щеку.

Удивил Кевин и на сцене. Сначала он исполнил свой коронный хит «You are а Woman». А после неожиданно запел на русском. Надо отметить, что к песням на русском языке его приобщила Надежда Кадышева. В свое время именно с солисткой «Золотого кольца» артист впервые запел дуэтом. Так как у Кадышевой теперь новый всплеск популярности и активные гастроли, то Кевин поет на русском один.

К слову, на премии Кевин пользовался повышенным вниманием не только у простых зрителей. В этот вечер он активно общался с другими звездами гостями. Например, трогательно общался с солистами группы Boney M, а после вместе с ним фотографировался.

Журналистам Кевин продемонстрировал, что находится в роскошной форме. Когда фотографы попросили его сделать интересный кадр, он тут же подпрыгнул. А после повторил прыжок еще один раз.

Напомним, Кевин не раз признавался в своей любви к России. Маккой приезжает сюда уже больше тридцати лет. Говорит, что каждый раз чувствует себя, словно дома.