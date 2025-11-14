Леди Гага и Майкл Полански намекнули на скорую свадьбу

Слухи о скорой свадьбе 39-летней Леди Гаги и её возлюбленного, 42-летнего предпринимателя Майкла Полански ходили годами. Но теперь поклонники получили первый реальный намёк на даты: в совместном интервью Rolling Stone пара призналась, что оформление брака — вопрос ближайшего будущего.

По словам Полански, сомнений в том, что они поженятся, нет вообще. Более того, разговоры о свадьбе для них — обычное дело. Сейчас Леди Гага находится в мировом турне, стартовавшем летом в Лас-Вегасе, однако между блоками концертов предусмотрены небольшие паузы.

Как признался Майкл, именно в одну из таких пауз они с певицей уже не раз задумывались пожениться на ближайших выходных.

«Мы всерьёз обсуждали это несколько раз», — рассказал Полански, намекнув, что торжество может случиться буквально в любой момент — либо во время гастрольной передышки, либо сразу после завершения тура.

Пара заранее предупреждает: общественность узнает о свадьбе постфактум. Никакой шумной церемонии, звёздных гостей и фотосессий в глянце — Гага просит «интимного бракосочетания».

К слову, ещё в прошлом году певица признавалась, что мечтает о максимально простой регистрации брака — вплоть до того, чтобы просто «заглянуть в бюро» и отметить событие дома китайской едой навынос.

