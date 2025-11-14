Министр культуры вручила медаль Семенович

Министр культуры Ольга Любимова вручила медаль певице Анне Семенович. Речь идет о награде «За труды в культуре и искусстве».

Подробностями певица поделилась в соцсетях.

На вручении награды Анна была в костюме с юбкой. Певица уложила длинные волосы, сделала выразительный макияж.

После вручения награды из рук министра Семенович произнесла:

«У меня было много наград в спорте. Это моя первая такая высокая награда. Российская культура самая классная и известная во всем мире. В России трудятся самые талантливые люди. Я счастлива, что являюсь частью этой культуры и могу дарить людям радость со сцены».

По окончании церемонии Семенович записала видео и пообещала трудиться еще больше. Она так волновалась, что ничего не ела почти целый день.

Ранее Семенович заявила, что вовремя ушла из группы «Блестящие». Артистка успешно развивает сольную карьеру, выступает на мероприятиях и корпоративах.