Названа сумма за новогодний концерт, от которой отказалась Кадышева

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил со ссылкой на неназванный источник, что певице Надежде Кадышевой могли предлагать 25 миллионов рублей за выступление в новогоднюю ночь. Об этом Рудченко рассказал NEWS.ru.

«Комсомольская правда» ранее сообщила, что Кадышева, а также солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков и певец Филипп Киркоров отказались от выступлений в ночь на 1 января 2026 года. Газета отметила, что артисты предпочитают провести новогоднюю ночь с родными и близкими.

«По данным одного из источников, Кадышевой предложили за выступление в ночь на 1 января 25 млн рублей», - заявил Рудченко.

Он отметил, что продюсированием проектов и выступлений Кадышевой занимается ее сын, музыкант Григорий Кадышев. Рудченко предположил, что решение об отказе от выступлений в Новый год могло быть принято им.