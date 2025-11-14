Мария Погребняк отреагировала на новость о беременности Лерчек

Новость о беременности «королевы марафонов» Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, всколыхнула общественность и может даже кардинально повлиять на исход её судебного процесса. Известная блогер и предприниматель Мария Погребняк уверена, что этот факт станет для обвиняемой мощным инструментом в борьбе за свободу. Такое мнение она озвучила в беседе с корреспондентом Super.

Погребняк прямо заявляет, что, по её мнению, Чекалина теперь имеет все шансы избежать тюремного заключения. Ключевую роль в этом сыграет её положение.

«Не знаю, кто отец, на каком она сроке, но однозначно то, что после этой новости, я думаю, у неё будут смягчающие обстоятельства. Она избежит тюремного срока», — отметила бизнесвумен.

Блогер подчеркнула, что в правовом поле состояние беременности традиционно рассматривается как серьезный фактор, способный склонить чашу весов в сторону более лояльного наказания. Этот аргумент, вероятно, будет использован защитой для того, чтобы добиться условного срока или иной меры пресечения, не связанной с лишением свободы.