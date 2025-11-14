Юлия Высоцкая объявила о прибавлении в семье

Актриса Юлия Высоцкая сообщила о том, что они с мужем, режиссером Андреем Кончаловским, четыре года назад удочерили девочку, но только сейчас готовы рассказать об этом событии. Радостной новостью о прибавлении в семье артистка поделилась в YouTube-шоу Лауры Джугелии Fametime TV.

По словам Высоцкой, она всегда хотела пятерых детей, и в свое время это ее желание произвело впечатление на будущего мужа.

«И потом появилась Маруся, потом Петя, но потом… не появилось… Мы хотели, но не сложилось», — рассказала актриса.

При этом, по словам актрисы, они с мужем часто думали о том, чтобы усыновить или удочерить ребенка и в их жизни в итоге «случилось такое чудо».

«Соне четыре года. Мы сильно не прятались, но и не афишировали. Не хочу прятать ребенка. Сейчас жизнь с соцсетями стала бесконтрольная и не знаешь, на что нарвешься. Хочется оградить ребенка от странных проявлений, скажем так», — рассказала Юлия Высоцкая.

Она отметила, что Соне было девять дней, когда она пришла в жизнь их семьи и стала ее частью.

Высоцкая впервые рассказала о состоянии дочери после аварии и комы

«Кому-то везет и дети рождаются — счастье какое! Кому-то удается стать родителями с помощью медицины, а кому-то вот такое счастье, как нам с Андреем Сергеевичем», — пояснила актриса.

Напомним, что Юлия Высоцкая познакомилась с режиссером Андреем Кончаловским в лифте сочинской гостиницы «Жемчужина» в 1996 году. Они оба прибыли в курортный город на фестиваль «Кинотавр». Высоцкой на тот момент было всего 22 года, а Кончаловскому уже 58, при этом режиссер был женат. Однако позднее он развелся с женой и предложил Высоцкой выйти за него.

Многие обвиняли актрису в том, что она не искренна в своих чувствах и вышла замуж лишь ради денег и славы. Высоцкая же в ответ на это заявляла, что если бы ее интересовала лишь выгода от отношений, то она бы могла «закрутить роман с Марком Рудинштейном».