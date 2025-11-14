Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая впервые прокомментировала состояние здоровья своей дочери Марии, которая в 2013 году получила тяжелые травмы в автомобильной аварии. В интервью FAMETIME TV звезда рассказала о том, как семья борется за жизнь и здоровье наследницы. Она находится в коме уже 12 лет.

51-летняя артистка и ее супруг, режиссер Андрей Кончаловский, продолжают делать всё возможное для восстановления дочери. В беседе с Лаурой Джугелией Высоцкая поделилась подробностями той трагедии и ее последствий.

«Мы попали в аварию. Маруся была не пристегнута на заднем сидении и пострадала сильно, тяжело. Мы боремся. У нас идет жизнь, и мы будем бороться до самого конца», — заявила Высоцкая.

Актриса также выразила благодарность медицинскому персоналу, который оказывает семье помощь.

«У меня прекрасная помощь. Есть медперсонал, который помогает очень серьезно в поддержании, в реабилитации, во всех делах», — отметила она.

Отдельно Юлия Высоцкая подчеркнула, что здоровьем Маши занимаются российские специалисты.

«Прекрасные врачи наши. Мы всё время пробуем что-то новое для восстановления, но это нелегко», — добавила телеведущая.

Она поблагодарила людей за поддержку и сочувствие.

Ранее Высоцкая призналась, что они с Кончаловским удочерили четырехлетнюю девочку.