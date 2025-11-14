Галкин* оказался в центре скандала в Израиле

Юморист Максим Галкин* (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) привлек внимание Министерства национальной безопасности Израиля после того, как на концерте символично накрыл израильский флаг украинским. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, израильтянам не понравилось, что на концерте в Петах-Тикве Галкин* взял украинский флаг у одного из зрителей и полностью накрыл им израильский. В таком жесте представители общественных организаций увидели «порабощение, оккупацию» и оскорбление национального символа страны.

В итоге они написали обращение в МИД и Министерства национальной безопасности Израиля с просьбой провести проверку и наказать гражданина Кипра. А за намеренное осквернение госзнака в Израиле предусмотрено наказание до трех лет тюрьмы или штраф до 15 тысяч долларов.

Ранее израильские пользователи соцсетей раскритиковали комика Максима Галкина* за возвращение в страну ради гастролей. Они напомнили юмористу, что он «трогательно снимался на фоне сирен, обещая никуда не уезжать», но при объявлении первой же тревоги «благоразумно сбежал на Кипр».

Сам Галкин* признавался, что вынужден скрывать свое израильское гражданство, путешествуя по миру, так как из-за конфликта на Ближнем Востоке при демонстрации паспорта Израиля его разворачивали в аэропортах и отелях, хамили и оскорбляли. На концерте в Нью-Йорке он заявил, что столкнулся с проблемами в 16 странах и теперь пользуется паспортом Кипра.

