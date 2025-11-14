Певица Анжелика Агурбаш снова отложила свадьбу с загадочным бизнесменом. Как сообщает Starhit, артистка уже переносила бракосочетание на сентябрь, однако до сих пор не обручилась.

По словам исполнительницы, организовать торжество не удалось из-за проблем в родной для нее Белоруссии. В 2021 году власти обвинили Агурбаш в разжигании розни и оскорблении президента и заочно арестовали.

«Я ограничена в выездах, у меня еще пара политических статей…Поэтому мы думали-думали и решили все-таки отложить торжество до того момента, пока у меня не будет уже нормальной, прекрасной и безопасной истории, чтобы я могла реально узаконить брак, любовь, показать своего жениха наконец-то», — сказала певица.

Агурбаш понимает, что рано или поздно ей придется рассказать, кто стал ее избранником, но сейчас пара пытается относиться к ситуации «разумно». Жених артистки занимается бизнесом, в том числе в Белоруссии — пара не хочет, чтобы их отношения как-либо отразились на делах мужчины.

Сама свадьба пройдет в максимально закрытом формате: на нее пригласят только близких родственников и друзей. Несмотря на все сложности, певица наслаждается каждым днем, а жених действительно делает ее счастливой и вдохновляет.

«Посмотрите мой клип "Утро". Там все то, что происходит сейчас в моей жизни. Та же нежность, романтика, ласка… Там показано, как мы проводим утро, вечер, ночь, день…» — сказала Агурбаш.

Напомним, что для артистки это будет третий брак. Ее первым мужем был белорусский актер и режиссер Игорь Ленев, а вторым — российский бизнесмен Николай Агурбаш. С 2012 года Анжелика встречалась с казахстанским предпринимателем Анатолием Побияхо: они помолвились, но в 2015 году разошлись.