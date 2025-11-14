Российская фанатка K-pop потратила огромную сумму на преследование певца

Россиянка увлеклась корейским K-pop-певцом и потратила миллион, чтобы преследовать его. При этом деньги были не ее — она обманула других фанатов музыканта, пообещав организовать тур на его выступление, сообщает Baza.

© Соцсети

Одна из пострадавших поделилась с Telegram-каналом, что давно мечтала посетить концерт своей любимой k-pop-группы Stray Kids в южнокорейском Инчхоне. Для организации поездки и приобретения билетов она обратилась за помощью к своей подруге Анне Аннацкой, проживающей в Корее с 2021 года.

В общей сложности порядка 30 поклонников группы решили обратиться за помощью к Анне, чтобы приобрести билеты на концерт Stray Kids. Они перечислили ей от 150 до 230 тысяч рублей. Однако не все смогли попасть на мероприятие.

Как выяснилось, часть собранных средств Анна направила на навязчивое преследование своего кумира — участника бойз-бэнда Хвана Хёнджина. Она маниакально отслеживала расписание его выступлений и маршруты передвижений, снимала его автомобили и места проживания, приобретала фото и видео из его личной жизни и даже сумела купить личный номер телефона Хёнджина.

Анна также тратила средства на личные расходы, такие как приобретение дорогостоящего мерча, алкоголя и эксклюзивных карт айдолов, каждая из которых стоила около 20 тысяч рублей. Когда факт мошенничества обнаружился, Анна перестала выходить на связь и закрыла свой Telegram-канал, через который она предлагала продажу билетов.